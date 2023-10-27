عين على الحكم | مجاملة أم مستحقة؟ .. ضربة جزاء الهلال ضد الأهلي تشعل الكلاسيكو

22 دقيقة فقط شهدت هدفًا ثم ضربة جزاء خلال كلاسيكو الهلال والأهلي

SHAHID

يبدو أننا أمام كلاسيكو سعودي بين الهلال والأهلي كما يقول الكتاب، إذ أن 22 دقيقة منه كافية، لإثارة الحماس والجدل في الوقت ذاته.

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الزعيم يستضيف الراقي حاليًا على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

ونجح الهلال في التقدم بالهدف الأول في الدقيقة الأولى من المباراة عن طريق تسديدة سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من داخل منطقة الجزاء، بعد عرضية رائعة من مدافعه خاليدو كوليبالي، لكن الجدل ليس هنا.

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اللقطة الجدلية تحديدًا أتت في الدقيقة 22، وقتما أطلق حكم اللقاء الأرجنتيني يايل فالكون صافرته معلنًا احتساب ضربة جزاء لصالح جناح الأزرق مالكوم وسط اعتراضات من الأهلاوية، متهمين إياه بمجاملة أصحاب الأرض.

الحكم أعلن قراره بداعي وجود لمسة يد على لاعب الأهلي عبد الباسط هندي، وهو ما أكدته حكام الفيديو، الذي رأوا أن اللقطة لا تستدعي حتى استدعاء الحكم لمراجعتها، إنما أيدوا قراره على الفور.

أما الجانب الأهلاوي فيبرر اعتراضه بأن الكرة اصطدمت بيد مالكوم أولًا ثم ارتدت ليد هندي، لكن اللاعب شرح الواقعة للاعبي الراقي مؤكدًا لهم أن الكرة اصطدمت بجنبه وليس يده، وفقًا لما ظهر من إشارته عبر شاشات التلفاز.

لكن في الأخير نجح الحارس السنغالي إدوارد ميندي في التصدي لتسديدة ألكسندر ميتروفيتش للجزائية بنجاح، إذ سددها الصربي على يمين الأول وهي نفس الجهة التي سقط باتجاهها الحارس، وأكمل دفاع الأهلي التصدي وأبعد الكرة لضربة ركنية قبل وصولها لأي من لاعبي الزعيم.

يذكر أن الهلال يدخل الكلاسيكو متصدرًا جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، أما الأهلي فيحل رابعًا بـ22 نقطة.

وكان آخر كلاسيكو جمع بين الفريقين في مارس 2022، وقتما فاز الزعيم 4-2، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

SHAHID