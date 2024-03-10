عين على الحكم | ليفربول ومانشستر سيتي .. ركلات جزاء الوقت بدل من الضائع تغير مصير البطولة!

هل استحق ليفربول ركلتي جزاء أمام مانشستر سيتي؟

شهدت قمة الكرة الإنجليزية والتي تجمع بين ليفربول، ومانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي، الكثير من إثارة الجدل التحكيمية في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

واستضاف ليفربول، نظيره مانشستر سيتي، في قمة الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي، على ملعب آنفيلد في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتقدم مانشستر سيتي، بالهدف الأول في اللقاء عن طريق جون ستونز في الشوط الأول، قبل أن يعادل ماك أليستر النتيجة لأصحاب الأرض في مطلع الشوط الثاني من علامة الجزاء.

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وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، اشتعل اللقاء بعد تدخل ناثان أكي مع محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب، دون احتساب ركلة جزاء.

وبعد لقطة أكي وصلاح مباشرة، طلب لاعبو ليفربول الحكم باحتساب ركلة جزاء جديدة، بعد تدخل دوكو على ماك أليستر، عندما كان لاعب مانشستر سيتي، يبعد الكرة ولكن قدمه ارتطمت في جزء النجم الأرجنتيني.