عين على الحكم | "هذه ليست كرة قدم" .. غضب عارم بعد إلغاء هدف لايبزيج في ريال مدريد!

لقطة مثيرة للجدل

الجدل التحكيمي لا يرافق الأندية الإسباني في الدوري المحلي فقط، بل يصاحبهم في كل مكان حتى في دوري أبطال أوروبا.

الدقيقة الثالثة من مواجهة لايبزيج وريال مدريد في ذهاب دور الـ16 على أرض الفريق الألماني، أثارت حالة من الجدل بين خبراء التحكيم وكل المتابعين والجماهير.

لايبزيج نجح في تسجيل الهدف الأول في شباك ريال، ولكن الحكم إرفان بيلجتو ألغاه بسبب وجود تسلل، لتشتعل الأجواء على مواقع التواصل الاجتماعي واستوديوهات التحليل..

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ماذا حدث؟

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بنجامين سيسكو نجح في تسجيل الكرة في شباك ريال ولكن الحكم ألغى الهدف بناءً على طلب المساعد بداعي التسلل، ولكن بمجرد مشاهدة الإعادة كان من الممكن رؤية أن مهاجم لايبزيج ليس متسللًا.

ومع ذلك وبعد مراجعة تقنية الفيديو، إلا أن الحكم تمسك بقراره، في الوقت الذي كان فيه هنريكس لاعب لايبزيج قريبًا من أندريه لونين حارس ريال دون التأثير على اللعب، لذلك تم استبعاد إمكانية وجود أي خطأ عليه.

هذه ليست كرة القدم

الحكم الإسباني المعتزل ماتيو لاهوز أعرب عن غضبه تجاه هذه الواقعة، وتحدث عبر شبكة "Movistar" عن شعوره بالإحباط تجاه إلغاء الهدف.

وقال خلال تصريحاته:"هذا لا يمكن أن يحدث أبدًا، هذا الأمر يجعلك تشعر بالارتباك كرياضي لأن تقنية الفيديو مخصصة لهذه الأشياء".

وأضاف:"هذا جنون، لحسن حظ الفريق الإسباني أن هذا الهدف لم يتم احتسابه، هذه ليست كرة قدم".

وكان ريال قد نجح في تسجيل التقدم في وقت لاحق عن طريق براهيم دياز، لتزداد حظوظه في ضمان التأهل إلى دور الثمانية قبل خوض الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو.