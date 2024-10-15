عين على الحكم | سالم الدوسري لم يستغلها .. ضربة جزاء مبكرة للسعودية ضد البحرين تحير "الفار"

لقطة تحكيمية تثير الجدل مبكرًا..

شهدت الدقائق الأولى من "قمة" السعودية والبحرين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل.

منتخب السعودية يستضيف نظيره البحريني، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية، المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي الدقيقة 14.. توغل المهاجم السعودي فراس البريكان، من الناحية اليمنى لدفاعات البحرين، قبل أن يرسل "عرضية أرضية" داخل منطقة الـ18، إلى زميله مروان الصحفي.

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وقبل تسديده للكرة - وهو وجهًا لوجه - أمام الحارس البحريني، سقط الصحفي داخل منطقة الـ18، مطالبًا بالحصول على "ركلة جزاء"؛ بحجة تعرضه للعرقلة من مدافع الفريق المنافس عبدالله الخلاصي.

حكم المباراة قرر الرجوع إلى مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار"، والذين يبدو أنهم كانوا في حيرة شديدة من أمرهم؛ حيث أخذوا يراجعون اللقطة لمدة 4 دقائق تقريبًا.

وفي النهاية.. طلبت غرفة "فار" من حكم المباراة، العودة لمشاهدة اللقطة بنفسه عبر الشاشة؛ ليقرر الأخير احتساب "ركلة جزاء" لمصلحة المنتخب السعودي ضد البحرين.

لكن.. سالم الدوسري لم يستغل هذه اللقطة، وأهدر فرصة تقدم منتخب السعودية بـ"الهدف الأول"؛ بعد أن تصدى حارس البحرين إبراهيم لطف الله، لـ"الركلة الجزائية".

جدير بالذكر أن منتخبي السعودية والبحرين، يستويان بـ4 نقاط في المركزين الثالث والرابع على التوالي، بجدول ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026؛ وذلك قبل احتساب نتيجة هذه القمة الآسيوية.