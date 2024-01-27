عين على الحكم | رودريجو هرب من الطرد وهل استحق لاس بالماس ركلة جزاء أمام ريال مدريد؟

إثارة جديدة للجدل التحكيمي في مباريات ريال مدريد...

تستمر المشاكل والأزمات التحكيمية في الدوري الإسباني، وهذه المرة في مباراة ريال مدريد ولاس بالماس، في مباراة شهدت الكثير من الجدل التحكيمي، وسط اعترضات من لاس بالماس.

ونجح ريال مدريد، في تحقيق فوزًا هامًا على حساب لاس بالماس، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة الخامسة من المباراة، أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه رودريجو لاعب ريال مدريد، بعد تدخله على ألفارو فاليس حارس مرمى، لاس بالماس، ليخرج الحكم السابق بيريز بورول، في تصريحات لراديو ماركا، ويؤكد أن اللاعب البرازيلي استحق الحصول على بطاقة حمراء مباشرة.

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وطالب لاعبو لاس بالماس، الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 31، بسبب التدخل على مهاجم الفريق، ولكن بورول قال في تصريحاته: "أعتقد أن هذه اللعبة لا تستحق ركلة جزاء، الاحتكاك ليس بالقوة الكافية، لاحتساب ركلة جزاء".

وبعد مباراة اليوم، وصل ريال مدريد إلى النقطة 54 في صدارة ترتيب الدوري بعد لعب 21 مباراة، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام خيتافي سيلعبها يوم الخميس القادم.