عين على الحكم | أنتوني تايلور في سبات عميق .. هل حُرم دورتموند من فوز مريح أمام باريس؟

فاز دورتموند أمام باريس بهدف وحيد، لكن هل تعرض لظلم تحكيمي باللقاء؟

رغم أن بوروسيا دورتموند الألماني خطف الفوز أمام باريس سان جيرمان الفرنسي إلا أن هذا لا ينفي احتمال حرمانه من هدف ثاني محتمل في اللقاء الذي أقيم على استاد سيجنال إيدونا بارك.

أصحاب الأرض خطفوا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، عن طريق نيكلاس فولكروج، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الشوط الثاني، ظهر فولكروج في لقطة جديدة، فبينما هم بالقفز لتسديد رأسية نحو الشباك، تعرض للدفع من الخلف من قبل لاعب الخصم نونو مينديش.

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لكن الحكم الدولي الإنجليزي أنتوني تايلور لم يشر لاحتساب ضربة جزاء، ليضيع على الفريق الألماني فرصة تحقيق فوز مريح بعض الشيء قبل موقعة الإياب في باريس.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب لحسم المتأهل للنهائي القاري في السابع من مايو الجاري، على استاد حديقة الأمراء، معقل الفريق الباريسي.