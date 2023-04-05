عين على الحكم | هل تعرض برشلونة للظلم في كلاسيكو كأس ملك إسبانيا ضد ريال مدريد؟

كلاسيكو إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد شهد الكثير من الحالات الجدلية..

كما هي العادة في مباريات "الكلاسيكو" الأخيرة التي جمعت بين برشلونة وريال مدريد في البطولات المختلفة، حملت مواجهة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-23 المقامة على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" الكثير من الجدل التحكيمي.

حكم الساحة خوسيه لويس مونويرا مونتيرو أثار الجدل ببعض القرارات التي اعترض عليها نجوم برشلونة وريال مدريد على حد السواء.

اللقطة الأبرز في اللقاء، والتي شهدت الكثير من الجدل، كانت في الدقيقة الثالثة، بعد كرة عرضية حاول جافي لعبها على حدود منطقة جزاء ريال مدريد، لكن الكرة اصطدمت في يد دافيد ألابا مدافع النادي الملكي، وخرجت إلى ركلة ركنية.

الحكم، وبعد مراجعة مع حكم تقنية الفيديو المساعد، قرر استكمال اللعب بصورة طبيعية وعدم احتساب ركلة جزاء على ريال مدريد.

يد ألابا لم تكن في وضعية طبيعية، وربما كان على الحكم مراجعة اللقطة بنفسه بدلًا من الاعتماد مباشرة على حكم تقنية الفيديو لاتخاذ القرار.

اللقطة الأخرى البارزة كانت هدف ريال مدريد الذي جاء في الدقيقة 45+1، في لحظة تمريرة فينيسيوس جونيور إلى كريم بنزيما، حيث بدا للوهلة الأولى أن الفرنسي متسلل.

لكن الإعادة أظهرت أن بنزيما كان في موقف صحيح، وتم احتساب الهدف لصالح ريال مدريد.