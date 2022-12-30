عين على الحكم | هل استحق ريال مدريد ضربة جزاء .. خبير تحكيمي يُجيب؟

حكم ريال مدريد وبلد الوليد يثير الجدل.

شهدت مواجهة ريال مدريد وبلد الوليد العديد من اللقطات المثيرة للجدل، حيث طالب لاعبي ريال مدريد بأكثر من ركلة جزاء، بينما جاءت أبرزهم عند الدقيقة العاشرة.

ريال مدريد حقق الفوز على مضيفه بهدفين دون رد، وحصل الفريق الأبيض على ركلة جزاء بالفعل تقدموا منها بالهدف الأول في الدقيقة 82 عن طريق كريم بنزيما الذي سجل الهدف الثاني كذلك في الدقيقة 88.

المباراة شهدت لقطة بارزة عنما ارتطمت الكرة بيد خافي سانشيز داخل منطقة الجزاء وسط مطالبة من كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بالحصول على ركلة جزاء، بينما رفض الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو طلب المدرب الإيطالي.

وقال الخبير التحكيمي إيتورالدي معلقًا على اللقطة في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "بالنسبة لي هي لمسة يد وركلة جزاء، لقد رآها الحكم بالفعل إذا كان يعتقد أن اليد لمست الأرض، فأنا أفهم لماذا يقول إنها ليست ركلة جزاء؛ بالنسبة لي لم تلمس الأرض".

بينما قال ‏مُعلق قناة "LaligaTV": "الحكم قال لأنشيلوتي بأن يد المُدافع كانت على الأرض".

ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح ريال مدريد في الدقيقة 80 أيضًا شهدت جدل كبير، خاصة بعد طرده لأحد لاعبي بلد الوليد بسبب اعتراضه على القرار، حيث صرح جوردي ماسيب لوبيز حارس بلد الوليد عقب اللقاء: "إنه تفسير الحكم، لقد كان يعطي ظهره للكرة، هذه التفاصيل الصغيرة التي أضرت بنا، نحن لا نعرف، فيما يتعلق بالطرد يبدو أن سيرجيو ليون قال شيئاً للحكم الرابع لكننا لا نعرف ماذا".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد خرج من ملعب نيوفو جوسي زورييلا ظافرًا بثلاث نقاط أعادته على قمة ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت في إنتظار نهاية مباريات الأسبوع ال15.