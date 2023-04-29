عين على الحكم | هل استحق الهلال ضربة جزاء؟ وهل طرد سالم الدوسري ظالمًا؟

جماهير الهلال تهاجم حكم المباراة بشكل كبير، هل يستحق هذا الهجوم؟

shahid

أثار الحكم العماني أحمد الكاف الجدل في مباراة الهلال وأورو ريد دياموندز الياباني، بسبب بعض القرارات التحكيمية، التي اعترض عليها جمهور الزعيم ولاعبيه.

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وفرض أوراوا ريد التعادل على الهلال على أرضه ووسط جماهيره بهدف لمثله، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، الذي أقيم على استاد الملك فهد الدولي "الدرة".

اللقطة الأول التي أثارت الجدل، كانت في لقطة عرقلة المالي موسى ماريجا داخل منطقة الجزاء، ورفض الكاف احتسابها ركلة جزاء لصالح الهلال، ليعترض الجمهور واللاعبين.

وأما عن اللقطة الثانية، وهي طرد سالم الدوسري، بعد كرة مشتركة بينه وبين لاعب أوراوا ريد، حيث تبين في الإعادة أنه قام بركله بالقدم بدون كرة.

وأبدت جماهير الهلال غضبها الكبير من الحكم العماني أحمد الكاف، بسبب تلك القرارات التي لم يحتسبها.

Shahid