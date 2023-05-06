عين على الحكم .. هل استحق الهلال ركلتي جزاء أمام أوراوا؟

دقائق أولى ممتازة من الهلال في نهائي آسيا

shahid

انطلقت مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين أوراوا ريد دياموندز الياباني والهلال السعودي، وقدم الضيف 10 دقائق أولى ممتازة تحصل خلالها على فرصتين جيدتين للتسجيل.

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نجوم الهلال طالبوا الحكم الصيني ما نينج باحتساب ركلة جزاء في لقطتين منفصلتين كان بطلهما المهاجم السعودي عبد الله الحمدان، لكن الحكم لم يلتفت لهما أبدًا.

اللقطة الأولى جمعت الحمدان مع حارس أوراوا الذي تعرض للإصابة خلال الاحتكاك مع المهاجم السعودي، فيما الثانية جمعت اللاعب مع أحد مدافعي أوراوا خلال انطلاقته في الجانب الأيسر من منطقة الجزاء.

المدرب رامون دياز فاجأ الجميع بالزج بالحمدان في التشكيل الأساسي للهلال معوضًا به سالم الدوسري الغائب للإيقاف بعد طرده في مباراة الذهاب بالرياض.

الهلال يدخل اللقاء باحثًا عن الفوز أو التعادل بأكثر من هدف ليستطيع العودة إلى الرياض متوجًا باللقب، حيث انتهى لقاء الذهاب في ملعب الدرة بالتعادل 1-1.

يُشار إلى أن الهلال يبحث عن لقبه الثالث في دوري أبطال آسيا خلال السنوات الـ4 الأخيرة، حيث كان قد تُوج باللقب عامي 2019 و2021.

Shahid