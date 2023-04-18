عين على الحكم | هل استحق الهلال ركلة الجزاء أمام النصر في ديربي الرياض؟

انتهى الشوط الأول في مباراة الهلال والنصر بتقديم الزعيم بهدف دون رد، أحرزه النجم النيجيري أوديون إيجالو عن طريق ركلة جزاء، سددها على يسار نواف العقيدي حارس العالمي.
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واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة نادي الهلال بالدقيقة 39 من عمر المباراة، بعدما لعب إيجالو الكرة وارتطمت في يد عبد الإله العمري داخل منطقة الجزاء.
ويرى البعض أن الهلال لا يستحق الحصول على ركلة جزاء، لأن الكرة اصطدمت في يد العمري بطريقة عفوية وغير مقصودة.
والآخرون يرون أن العمري قام بتكبير حجم جسده باستخدام اليد، وهو ما ينص على ضرورة احتساب ركلة جزاء لمصلحة نادي الهلال.
ويواجه الهلال نظيره النصر بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي، في مباراة تحظى بمتابعة عالمية.
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