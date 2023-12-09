عين على الحكم| مباراة بالاس وليفربول تخبرك.. لماذا تفشل تقنية الفيديو في إنجلترا؟

قرارات مثيرة للجدل..

أثار الحكم الإنجليزي أندرو مادلي الجدل بطريقة تحكيمه لمباراة كريستال بالاس ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 لحساب الجولة السادسة عشرة.

وانتهت المباراة بفوز صعب لليفربول 2-1 بعد هدفين من محمد صلاح وهارفي إليوت، ليصل الريدز إلى صدارة الجدول مؤقتًا.

لكن المباراة حفلت بالقرارات المثيرة للجدل، بدءًا من ركلة الجزاء التي تم إلغاؤها لصالح كريستال بالاس، إثر عرقلة في وسط الملعب من لاعب كريستال بالاس هيوز، لواتارو إندو.

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استدعى البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقطة مشابهة في إحدى مباريات آرسنال مع رد فعل مختلف للحكم.

بعد ذلك عاد مادلي ليحتسب ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني لصالح كريستال بالاس، لتستمر المعاناة في جانب آخر وهو الوقت المستغرق في تقنية الفيديو لاحتساب الركلة.

الأمر متكرر كثيرًا في إنجلترا، التي لا تبدي اندماجًا جيدًا مع التقنية، لكن أن يصل الأمر إلى 105 ثوانٍ من أجل وجود ركلة جزاء تبدو واضحة لماتيتا، فهذا أمر أثار استياء الكثير من المتابعين.

بعد ذلك أتى الدور على طرد جوردان أيو، بعد أن كان الإنذار الأول في لقطة مشتركة من دون كرة مع فيرجيل فان دايك قاسيًا بالنسبة لكثير من المتابعين.

10 دقائق أيضًا من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع أسالت الكثير من الحبر.. فيما قال البعض إن الحكم منحاز لليفربول، وذهب بعض مناهضي الريدز إلى أن هذا بات يحدث دائمًا مع رفاق محمد صلاح.

قد تبدو اللقطات خلافية بشكل كبير فيما يتعلق بمباراة كريستال بالاس وليفربول، لكن ما لا خلاف عليه أن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي لا يسير بسلاسة، وأن الأمر ليس وليد الموسم الجاري فقط!.