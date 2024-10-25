عين على الحكم | يايسله وجد دليلًا جديدًا للاعتراض على التحكيم .. الخربوش يحرم الأهلي من ركلة جزاء جدلية!

تصرف مثير للجدل من إداري الأهلي في مباراة الأخدود..

قدم الحكم عبد الله الخربوش، لقطة مثيرة للجدل، في مواجهة الأهلي والأخدود، والمقامة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تكليف طاقم تحكيم محلي لإدارة لقاء الأهلي والأخدود، بقيادة حكم الساحة عبد الله الخربوش، ويعاونه خلف الشمري وسعد السبيعي، وعلي القحطاني حكمًا رابعًا، ومحمد البريدي حكمًا للفيديو، ويعاونه حسن آل سلام.

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وفي الدقيقة 11، طالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء، بداعي خطأ لمسة يد على المدافع سعد الربيعي، بعد كرة رأسية من إيفان توني داخل منطقة الجزاء، فيما توجه الخربوش لمراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو، قبل أن يقرر استئناف اللعب دون احتساب ركلة جزاء.

وأثار قرار الخربوش انتقادات واسعة بين جماهير الأهلي، خاصة وأن المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، قد حذر أكثر من مرة، من معاناة الراقي من الأخطاء التحكيمية خلال المباريات الماضية، مستدلًا بمواجهتي القادسية والهلال.

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المثير في اللقطة أيضًا، هو قيام إداري الأهلي بالوقوف قرب الحكم أثناء مراجعة الواقعة عبر تقنية الفيديو، والتحدث خلفه مع الإشارة إلى الذراع، في محاولة لإثبات خطأ لمسة اليد، إلا أن الخربوش أعطى كلمته باستئناف المباراة.