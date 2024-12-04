عين على الحكم | لقطتان في لعبة واحدة .. هدف كيليان مبابي "الملغي" يثير الجدل في قمة أتلتيك بيلباو وريال مدريد

ريال مدريد يعاني من تذبذب كبير في النتائج بالموسم الحالي..

شهدت قمة أتلتيك بيلباو وريال مدريد، في الدوري الإسباني 2024-2025، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل؛ بطلها الفرنسي كيليان مبابي وزميله البرازيلي رودريجو جوس، ثنائي فريق العاصمة.

ريال مدريد يحل ضيفًا على أتلتيك بيلباو حاليًا، بملعب "سان ماميس" في إقليم الباسك، في المباراة المقدمة من الجولة 19 بمسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي.

وسجل مبابي هدفًا لمصلحة ريال مدريد، في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول؛ إلا أن الحكم خوسيه مارتينيز قام بإلغائه، بعد العودة بنفسه إلى شاشة تقنية الفيديو "فار".

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في بداية اللعبة التي جاء منها الهدف؛ سقط رودريجو داخل "منطقة جزاء" أتلتيك بيلباو، قبل أن تصل الكرة إلى مبابي - الذي كان يتواجد في حالة تسلل - من قدم لاعب الفريق المنافس.

ووجد الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو؛ بأن رودريجو هو من ذهب إلى قدم مدافع أتلتيك بيلباو، ما أسفر عن سقوطه داخل "منطقة الجزاء"؛ لذلك.. رفض احتساب أي قرار.

أما بخصوص مبابي.. رأى الحكم أنه استفاد من تواجده في منطقة التسلل لتسجيل الهدف، وأن الكرة عادت إليه من لاعب الفريق الباسكي - بدون قصد -؛ ومن هنا قرر إلغاءه بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يملك 33 نقطة من 14 مباراة، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب الدوري الإسباني؛ وبفارق 7 نقاط عن أتلتيك بيلباو، الذي خاض لقاءً أكثر.