عين على الحكم | فوز السعودية غير شرعي؟ .. جنون عماني بعد هدف علي البليهي القاتل

هل هدف علي البليهي غير شرعي وتعرضت عمان للظلم أمام السعودية؟

اشتعل الجدل التحكيمي في مواجهة السعودية وعمان في افتتاح مشوارهما في كأس آسيا قطر 2023، في الدقائق الأخيرة بعد إحراز الأخضر لهدف الفوز في الوقت القاتل.

الأخضر حقق الفوز أمام الأحمر بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الأخيرة.

الجدل تحديدًا وقع في الثواني الأخيرة من الشوط الثاني، بعدما نُفذت ضربة ركنية من الجهة اليسرى بعرضية لداخل منطقة الـ18، هيأها علي لاجامي برأسية لعلي البليهي المواجه تمامًا للمرمى دون أي رقابة، ليسكنها الأخير الشباك بنجاح.

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في البداية، ألغى الحكم الأسترالي شون إيفانز الهدف، بداعي التسلل، لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو أشار لصحة الهدف وسط جنون لاعبي عمان.

تقنية الفيديو أثبتت تغطية لاعب عمان للتسلل، إذ يتقدم بقدمه على البليهي، وهو ما يؤكد صحة الهدف.

يذكر أن الأخضر يتقاسم الصدارة حاليًا مع تايلاند برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، وإن كان الأخير يتفوق بفارق الأهداف، بينما ظل رصيد عمان وقيرغيزستان صفر نقاط.