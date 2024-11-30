عين على الحكم | تألق عبد الرزاق حمد الله يورط الهلال ببطاقة حمراء .. ومدافع الشباب يفسد كل شيء!

مدافع الهلال يدفع ثمن تألق حمد الله

ورط النجم المغربي مهاجم الشباب، اللاعب السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع الهلال، في الكارت الأحمر، خلال المباراة التي تجمع بين الفريقين بديربي الرياض.

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وانتهى الشوط الأول بين الهلال والشباب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المواجهة التي تقام بالجولة 12 ضمن منافسات دوري روشن السعودي على ملعب الليوث.

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وشهدت الدقيقة 44 من زمن المباراة، انطلاقة حمد الله في قلب دفاع الهلال، ليجد أمامه كوليبالي كمدافع أخير، ليقوم بمراوغته والانطلاق نحو المرمى، ولكن خاليدو قام بعرقلته.

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وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء مباشرة في وجه مدافع الهلال، بعدما قام بعرقلة مهاجم الشباب، الذي تفوق عليه وكان قاب قوسين أو أدنى من الانفراد بشكل تام مع الحارس المغربي ياسين بونو.

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الطرد المباشر الذي حصل عليه كوليبالي، جعله معرضًا للغياب عن كلاسيكو الهلال ضد الاتحاد، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حال إيقافه لمباراتين أو أكثر، بناءً على تقرير حكم المباراة، وقرار لجنة الانضباط والأخلاق.

وشهد الشوط الثاني، حصول نادر الشراري لاعب الشباب على كارت أحمر بالدقيقة 58 من عمر المباراة، بعدما قام بعرقلة سالم الدوسري.

الشراري تسبب بتصرفه في ضياع أفضلية فريقه بعدد اللاعبين، لتصبح الكفة متساوية بين الشباب والهلال بـ10 لاعبين لكل فريق.

وتمكن النجم الصربي سيرجي سافيتش من تسجيل الهدف الثاني لنادي الهلال، ليتسبب الشراري في إفساد كل شيء!