عين على الحكم | اعتراض رينارد يبدأ مبكرًا .. "دعسة" مروان الصحفي لا تقنع النقبي والفار ينقذ الكسار!

ماذا حدث في مباراة أستراليا والسعودية؟

وبدأ الاعتراض مبكرًا من قِبل الفرنسي هيرفي رينارد، العائد لمنصب المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، في أولى مهامه مع الأخضر في مواجهة أستراليا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويحل المنتخب السعودي ضيفًا على أستراليا، على ملعب ريكتانجولار في ملبورن، ضمن حساب الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026، والتي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي الربع ساعة الأولى من المباراة، تعرض مروان الصحفي، لاعب المنتخب السعودي، لـ"دعس" من قِبل المدافع جيسون جيريا، ليسقط اللاعب معانيًا من آلام في ساقه، إلا أن الحكم الإماراتي عادل النقبي، الذي يدير اللقاء، قبل استئناف اللعب دون احتساب أي مخالفة.

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واكتملت اللقطة بالتحام هوائي بين الحارس أحمد الكسار، وميتشل ديوك، مهاجم أستراليا، قرب منطقة الجزاء، بعد خروج الحارس، ليقرر الحكم إشهار بطاقة صفراء لحارس السعودية، واحتساب خطأ كاد أن يتحول إلى ركلة جزاء لأصحاب الأرض، قبل أن يؤكد (الفار) أن الخطأ وقع خارج المنطقة، فيما رصدت عدسات المباراة، اعتراضًا من رينارد على الحكم المعاون.

ويتساوى منتخبا السعودية وأستراليا، في رصيد الـ5 نقاط بعد مرور أربع جولات منذ انطلاق الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2026، فيما يتفوق الكنغر في فارق الأهداف، ليحتل وصافة المجموعة الثالثة، بينما يأتي الأخضر ثالثًا في المجموعة التي يتزعمها المنتخب الياباني بـ10 نقاط.