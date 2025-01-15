عين على الحكم | ضربات توتنهام من القريب والغريب في ديربي لندن! .. آرسنال يدرك التعادل بطريقة "غير قانونية"

ديربي لندن على صفيح ساخن..

شهد ديربي لندن المقام اليوم الأربعاء، بين آرسنال وتوتنهام واقعة غريبة، جاء منها الهدف الأول للجانرز بالمباراة والذي أدرك بفضله التعادل.

الجانرز استضاف جاره على استاد الإمارات، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي حسمه أصحاب الأرض لصالحهم بثنائية مقابل هدف وحيد.

هيونج مين سون افتتح التهديف للضيوف في الدقيقة 25 إلا أن تعادل آرسنال لم يتأخر كثيرًا وجاء في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، لكن بدى أنه من طريقة غير قانونية..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بيدرو بورو؛ لاعب توتنهام، دخل في صراع على الكرة مع خصمه لياندرو تروسارد داخل منطقة جزاء الأول، وحاول الأخير الاستفادة من اللعبة بضرب الكرة في قدم منافسه على أن تخرج بعدها خارج الملعب، ليتحصل على ضربة ركنية.

لكن المثير في الأمر أن الكرة بعدما اصطدمت بقدم بورو، ارتدت لتصطدم بركبة تروسارد قبل أن تخرج خارج الملعب، والأغرب أن الحكم سيمون هوبر أشار باحتساب ضربة ركنية لآرسنال!

الأكثر إثارة في المباراة أنه بفضل تلك الركنية، التي نُفذت بعرضية داخل منطقة الجزاء، تبعها دومينيك سولانكي؛ لاعب توتنهام، برأسية في شباك فريقه، ليدرك الجانرز التعادل بهدف من النيران الصديقة، ومن لعبة خاطئة من البداية بالحصول على ركنية غير قانونية!

يذكر أن تروسارد نجح في إحراز هدف الفوز لآرسنال في الدقيقة 44، ليرفع رصيد فريقه للنقطة 43 في المركز الثاني بجدول الترتيب خلف ليفربول صاحب الـ47 نقطة، لكن الريدز له مباراة مؤجلة، أما توتنهام فتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الـ13.