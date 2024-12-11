عين على الحكم | هدف مشكوك به وخطأ إينيجو مارتينيز الغريب .. هل سُلبت مواجهة برشلونة من دورتموند ظُلمًا؟

دورتموند خسر المباراة في الأخير بهدف في الوقت القاتل..

جدل تحكيمي كبير صاحب مواجهة بوروسيا دورتموند أمام برشلونة، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، إذ صاح لاعبو الأول أكثر من مرة ضد حكم المباراة الفرنسي فرونسوا ليتيكسيي.

اللقاء انتهى بفوز صعب للبرسا بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

الجدل بدأ من الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة 42 بعدما تعرض سيرهو جيراسي؛ مهاجم دورتموند، لدفع واضح من قبل إينيجو مارتينيز داخل منطقة الـ18، لكن الحكم الفرنسي لم يستجب لطلبه باحتساب ضربة جزاء.

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وفي الشوط الثاني استمر الجدل، حيث هدف المباراة الأول لصالح الفريق الكتالوني، الذي سجله رافينيا في الدقيقة 52 من عمر اللقاء بعدما وضعته تمريرة سحرية من زميله داني أولمو على انفراد بالحارس جريجور كوبيل.

الاعتراضات الألمانية طالت طريقة سيطرة أولمو على الكرة، إذ ظهر مسيطرًا عليها بيده بينما كان في صراع مع فيليكس نميشا، لكن حكم المباراة أشار بصحة الهدف.

يذكر أن دورتموند حصل على ضربة جزاء في المباراة بعدما دفع كوبارسي، جيراسي داخل المنطقة، نجح منها الأخير في إحراز هدف فريقه الأول في الدقيقة 60 مدركًا التعادل.

فيران توريس أعاد التقدم للبرسا من جديد في الدقيقة 75 قبل أن يدرك جيراسي التعادل من جديد بعده بثلاث دقائق فقط، لكن هدف في الدقيقة 85 من توريس حسم اللقاء للضيوف.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده للنقطة 15 في وصافة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد دورتموند عند 12 نقطة في المركز التاسع.