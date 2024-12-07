عين على الحكم | أليكساندر ميتروفيتش لا يقبل أن يلمسه أحد داخل منطقة الجزاء فحرم الهلال من فرصة للتهديف!

هل استحق الهلال ركلة جزاء أمام الرائد؟

رفض حكم مباراة الهلال ضد الرائد، احتساب ركلة جزاء للنجم الصربي أليسكاندر ميتروفيتش مهاجم الزعيم، خلال الشوط الأول من المباراة.

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وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة المقامة بينهما بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وشهدت الدقيقة 29 من زمن المباراة، سقوط ميتروفيتش داخل منطقة جزاء الرائد، مُطالبًا الحصول على ركلة جزاء، بعد احتكاك مع مدافع المنافس.

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وظهرت في الإعادة عدم وجود عرقلة تستدعي احتساب ركلة جزاء، إذ لم يقم حكم الـ"VAR" باستدعاء حكم الساحة، من أجل مراجعة اللعبة.

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وحرم ميتروفيتش الهلال من فرصة حقيقية للتهديف، حيث كان تركيزه على الحصول على ركلة جزاء، دون التركيز على تسجيل هدف بعدما نجح في المرور من مدافع الرائد.