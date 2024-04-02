عين على الحكم | رغم السخرية .. الهلال يشكو والحكم يرفض احتساب ضربة جزاء أمام الأخدود!

هل حُرم الهلال من ضربة جزاء أمام الأخدود؟

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"متى سيتم احتساب ضربة جزاء للهلال؟ من يعرف له جائزة ثمينة!" هكذا يسخر الجمهور حاليًا عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إبان مواجهة الأخدود، في ظل كون الزعيم الأكثر حصولًا على ضربات الجزاء.

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المثير في الأمر أن بعض الهلاليين بالفعل طالبوا حكم المباراة الألماني باستيان دانكيرت باحتساب جزائية بعد مرور خمس دقائق فقط من اللقاء..

اللقطة بدأ بعدما سدد جناح الأزرق ميشايل ديلجادو تسديدة في اتجاه المرمى، لكنها اصطدمت بيد مدافع الأخدود داخل منطقة الـ18.

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الحكم الألماني أشار باستمرار اللعب، حتى حكام تقنية الفيديو لم يقوموا باستدعائه لمراجعة اللقطة، وهذا كون يد مدافع الأخدود كانت خلفه بالفعل واصطدمت الكرة بـ"كوعه" قبل أن يمسك بها الحارس عبدالعزيز العويرضي.

وفي انتظار تأكيدات خبراء التحكيم عقب نهاية المباراة، للتأكد من صحة قرار الحكم..

يذكر أن الهلال يدخل هذه المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، فيما يحل الأخدود في المركز الـ15 بـ24 نقطة.

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