عين على الحكم | مذبحة للأهلي؟ .. ضربتان جزائيتان وهدف ملغي ينقذان الجندل في كأس الملك

جدل تحكيمي في مواجهة الكأس المصيرية بين الأهلي والجندل..

بينما كانت تبدو مباراة سهلة على الورق إلا أن موقف الأهلي تعقد أمام الجندل، في المباراة المقامة حاليًا ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

الجندل أحدث المفاجأة في شوط المباراة الأول بإحرازه هدفين خلال أول نصف ساعة، إذ افتتح التهديف عبدالله معتوق في الدقيقة 24، ثم أضاف ياسين العمري الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 30.

الجدل تحديدًا يخص حكم الساحة عبدالرحمن السلطان، إذ بدأت الإثارة في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في تلك الدقيقة طالب لاعبو الأهلي باحتساب ضربة جزاء لصالحهم، بداعي عرقلة حارس الجندل للاعب علي مجرشي داخل منطقة الـ18، لكن السلطان لم يفعل.

ويبدو أن الحكم تيقن من لمس حارس الجندل للكرة قبل عرقلة مجرشي، وهو ما دفعه لتأكيد عدم وقوع أي خطأ في اللعبة.

وبالانتقال للدقيقة 24، حيث جزائية الجندل التي جاء منها الهدف الأول، احتسبها الحكم بعد ارتباك بين حارس الأهلي إدوارد ميندي ومدافعه روجير إيبانيز، ليقوم لاعب الخصم في قطع الكرة منهما، ما اضطر الحارس لجذبه ومن ثم احتسبت الضربة الجزائية.

اللقطة الجدلية الثالثة، أتت في الدقيقة 51 بعدما ألغى عبدالرحمن السلطان هدفًا للأهلي سجله البرازيلي روبرتو فيرمينو.

إلغاء الهدف جاء بعد التأكد من تقنية الفيديو بقيام اللاعب البرازيلي بإعاقة لاعب الجندل قبل الوصول للكرة وإسكانها للشباك.

واستمر الجدل كذلك حتى الدقيقة 72، إذ طالب إيفان توني؛ مهاجم الأهلي، باحتساب ضربة جزاء له بعد تدخل على قدمه أثناء محاولة تسديد الكرة، لكن أشار الحكم بعد وقوع أي خطأ.

يذكر أن الأهلي كان قد ودع النسخة الماضية من كأس الملك بالهزيمة أمام أبها (2-1)، في دور الـ16.