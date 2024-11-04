عين على الحكم | الفار أنقذ الأهلي مرتين وفرانك كيسييه ضيّعه! .. ضربة جزاء ضد الشرطة تحير تقنية الفيديو

هدف وجزائية مهدرة في أول 20 دقيقة من الديربي السعودي العراقي..

رغم هدوء مواجهة الأهلي السعودي والشرطة العراقي على المستوى الفني إلا أنها تحكيميًا اشتعلت في أول 20 دقيقة بالرجوع لتقنية الفيديو مرتين.

الراقي يستضيف الفريق العراقي حاليًا على استاد الجوهرة المشعة في جدة، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

اللقطة الجدلية الأولى في المباراة شهدتها الدقيقة 14 بعدما أحرز البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف تقدم الراقي من رأسية من داخل منطقة الجزاء بعدما استقبل عرضية أكثر من رائعة من وسط الملعب.

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الحكم في البداية أعلن إلغاء الهدف بداعي تسلل فيرمينو، لكن بعض مراجعة حكام تقنية الفيديو للحالة، ثبت صحة موقف البرازيلي، ليحتسب الحكم الهدف بشكل رسمي.

وبعد تلك اللقطة بست دقائق فقط، تجددت الإثارة التحكيمية بعدما طالب لاعبو الأهلي باحتساب ضربة جزاء لصالحهم، بداعي عرقلة جابري فيجا داخل منطقة الـ18.

بمراجعة الحالة، ثبت بالفعل دعس بنكا سلامون؛ لاعب الشرطة، على قدم فيجا من الخلف، لكن تقنية الفيديو قامت باستدعاء الحكم لمراجعة الحالة بنفسه.

الحكم تأكد من وجود جزائية، لكنه راجع حالة أخرى بعدما شك في وقوع فيجا في مصيدة التسلل عند استلام الكرة من الجهة اليمنى قبل التوغل لمنطقة الجزاء، وهو الأمر الذي استغرق مراجعته أربع دقائق تقريبًا، حتى أشار الحكم باحتساب ضربة جزاء وسلامة موقف اللاعب الإسباني الشاب.

لكن لسوء الحظ، تقدم فرانك كيسييه؛ لاعب الأهلي، لتنفيذ الجزائية، لكن الحارس أحمد باسل كان له بالمرصاد، إذ ارتمى في نفس جهة تسديد الأول للكرة، ليمنع أصحاب الأرض من تعزيز تقدمهم بهدف ثانٍ.

يذكر أن الأهلي يدخل هذه المباراة محتلًا وصافة جدول ترتيب مجموعة غرب برصيد تسع نقاط "العلامة الكاملة"، متساويًا مع الهلال السعودي المتصدر، وإن كان الأخير يتقدم بفارق الأهداف، أمام الشرطة فيحل في المركز التاسع برصيد نقطتين فقط.