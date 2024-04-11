عين على الحكم | استفزاز عبدالرزاق حمدالله ويد كريم بنزيما .. ضربات جزاء مثيرة في كلاسيكو الهلال والاتحاد

هل أدرك الاتحاد التعادل أمام الهلال بفضل جزائية غير شرعية؟

شهد الشوط الأول من كلاسيكو الهلال والاتحاد ضمن نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي لقطات تحكيمية جدلية كثيرة قائدها الحكم خالد الطريس..

مع الدقائق الأولى من اللقاء، طالب لاعبو العميد باحتساب ضربة جزاء لصالح مهاجم كريم بنزيما بعد إعاقة قدمه قبل تسديد الكرة داخل منطقة الـ18، لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب دون الرجوع لتقنية الفيديو.

وفي لقطة ثانية، أطلق الطريس صافرته في الدقيقة 19 معلنًا وجود ضربة جزاء، إثر عرقلة الظهير رينان لودي للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، وسط اعتراضات هلالية، لكنه أكد قراره بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

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الجزائية أهدرها حمدالله بفضل تصدي مواطنه الرائع الحارس ياسين بونو له، لكن الكرة ارتدت للأول من جديد ليسكنها الشباك بنجاح.

واستفز معها حمدالله جمهور الزعيم في المدرجات، إذ انطلق في اتجاههم بعد تسجيل الهدف، مشيرًا لهم بالصمت.

وقبل نهاية الشوط الأول، طالب لاعبو الهلال باحتساب ضربة جزاء لصالحهم بداعي وجود لمسة يد داخل المنطقة على كريم بنزيما، لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو، أشار الحكم خالد الطريس بعدم وجود جزائية.

يذكر أن الهلال صعد للنهائي بعد الفوز أمام النصر 2-1، وهي النتيجة نفسها التي أطاح بها الاتحاد بالوحدة بنصف النهائي.