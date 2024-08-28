عين على الحكم | ألكسندر ميتروفيتش يقع بالتسلل ولكن سالم الدوسري ينقذه ضد ضمك!

هل هدف الهلال في ضمك صحيح؟

أثار هدف النجم الصربي ألكسندر ميتروفيش مهاجم الهلال في مرمى ضمك الجدل، وذلك بعد أن رجع حكم المباراة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، ليؤكد صحة الهدف.

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ونجح ميتروفيتش في تسجيل هدف تقدم الهلال، الذي قاد به الهلال لتحقيق الفوز على ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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الهدف جاء بعد أن استلم سالم الدوسري الكرة على الجبهة اليسرى للهلال، ليمررها إلى رينان لودي، الذي أرسل عرضية إلى ميتروفيتش داخل منطقة الجزاء ليضعها في المرمى بالدقيقة 84.

الشكوك كلها كانت تحوم حول تسلل سالم الدوسري، الذي كان يتمركز مع آخر مدافع في فريق ضمك، ولكن تبين بعد فحص الـ"VAR" أن المتسلل هو ميتروفيتش، وموقف الدوسري كان سليمًا.

ولكن ألكسندر ميتروفيتش لم يكن متداخلًا في الكرة، ولذلك اتخذ حكم المباراة قراره بأن الهدف صحيح، بعد اللجوء إلى تقنية التسلل شبه الآلي.

وهذا ما أكده أيضًا الخبير التحكيمي فهد المرداسي عبر قناة "SSC" الناقلة لمباريات دوري روشن السعودي.