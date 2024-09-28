لقطة مثيرة للجدل في مباراة الخلود والهلال ..

قدم الحكم اليوناني أناستاسيوس سيديروبولس، لقطة مثيرة للجدل في مباراة الخلود والهلال، والمُقامة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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ورغم أن الهلال لم يحتج لتلك اللقطة، لكي يمطر شباك الخلود، إلا أن ركلة جزاء غير محتسبة للزعيم، أثارت اعتراضات جماهيرية واسعة في المدرجات، خلال الشوط الأول؛ حيث كان الصربي سيرجي سافيتش يستعد لتوجيه كرة عرضية، قبل أن تصطدم بذراع مدافع الخلود إيكونج، فيما قرر الحكم استئناف اللعب دون احتساب ركلة جزاء للهلال.

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وشهد لقاء الخلود، تألقًا لافتًا من مدافعي الهلال، الذين حملوا راية التسجيل في شباك أصحاب الأرض، بين السنغالي خاليدو كوليبالي، وعلي البليهي، ورينان لودي، وكذلك الجناح البرازيلي مالكوم أوليفيرا من تسديدة ملتفة رائعة في المرمى.

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ويحافظ الهلال على العلامة الكاملة في دوري روشن السعودي، بعد مرور 4 جولات، برصيد 12 نقطة، كما حقق فوزًا كبيرًا على الاتحاد بنتيجة (3-1)، في الجولة الرابعة، فيما تمكن الزعيم من وضع بصمته مبكرًا أمام الكبار، بالتغلب على الأهلي بركلات الترجيح، واكتساح النصر برباعية في بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي.

ويستعد الهلال لملاقاة الشرطة العراقي، يوم الثلاثاء المُقبل، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري، في بطولة دوري النخبة الآسيوية.