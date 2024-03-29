عين على الحكم | "واحدة للاتحاد وأخرى عليه" .. جدل أمام الفيحاء في شوط ركلات الجزاء

شوط أول مثير تحكيميًا..

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شهد الشوط الأول من مباراة نادي الاتحاد أمام ضيفه الفيحاء، في دوري روشن السعودي للمحترفين، العديد من اللقطات التحكيمية المثيرة.

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الاتحاد يستضيف الفيحاء حاليًا، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وبدأت الإثارة التحكيمية، في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول؛ عندما احتسب الحكم، ركلة جزاء لمصلحة العميد الاتحادي.

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الإعادات أظهرت لمس الكرة يد مدافع الفيحاء الذي كان يتواجد على أرضية الملعب، أثناء مراوغة الجناح الاتحادي الشاب أحمد الغامدي.

المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، أهدر ركلة الجزاء الاتحادية؛ ليحتسب الحكم بعدها بـ5 دقائق فقط، ركلة جزائية جديدة، وهذه المرة للفيحاء.

القرار جاء بعد لعبة مشتركة بين المصري أحمد حجازي، مدافع نادي الاتحاد، والنيجيري هنري أونيكورو، مهاجم الفيحاء.

حجازي اعترض على القرار، معتبرًا أنه تدخل على الكرة وليس قدم أونيكورو؛ إلا أن تقنية الفيديو "فار" أكدت على قرار حكم الساحة.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك؛ حيث طالب الاتحاديون بركلة جزائية ثانية، بحجة اعتداء مدافع الفيحاء على البرتغالي جواو فيليبي جوتا، الذي سقط متألمًا داخل منطقة الـ18؛ إلا أن الحكم رفض احتساب أي قرار، أو العودة لتقنية الفيديو "فار".

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