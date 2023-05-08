عين على الحكم | هل تعرض النصر لـ"الظلم" أمام الخليج .. لقطة مثيرة للجدل

لقطة تحكيمية في لقاء النصر والخليج من شأنها أن تثير جدلًا جديدًا في دوري روشن!

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شهدت مباراة النصر والخليج، على ملعب "الأول بارك"، في العاصمة السعودية "الرياض"، لقطة تحكيمية أثارت الجدل في الشارع السعودي.

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ويستضيف النصر، نظيره الخليج حاليًا، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

وفي الدقائق العشر الأولى، سقط البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر، داخل منطقة جزاء الخليج؛ بعد تدخل من لاعب الفريق المنافس، من الخلف.

وطلب تاليسكا ونجوم العالمي، الحصول على ركلة جزاء، في هذه اللقطة، إلا أن الحكم المحلي ماجد الشمراني، الذي يدير المباراة، رفض احتساب أي قرار.

جدير بالذكر أن النصر، كان يملك في رصيده 56 نقطة قبل مواجهة الخليج، محتلًا المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 3 نقاط عن نادي الاتحاد "المتصدر".

Shahid