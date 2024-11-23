عين علي الحكم | الفار يسقط صاروخ لاعب الهلال في أعماق الخليج .. "ملليمتر يلغي هدفًا رائعًا"

أحبط الحكم اللاتفي أندريس تريمانيس، هدفًا رائعًا أحرزه محمد القحطاني، لاعب الهلال، في شباك الخليج، خلال المباراة المُقامة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن حساب الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

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القحطاني كاد أن ينهي الشوط الأول بنتيجة "مريحة" للهلال، بعد إحراز هدف ثالث في الدقيقة 45+6، إثر تلقي تمريرة من ماركوس ليوناردو، ليسدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لترتطم بالقائم ثم تعانق الشباك.

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وفوجئ القحطاني، بالحكم تريمانيس، يلغي الهدف، بعد التواصل مع غرفة الفيديو، حيث يقود التقنية، الحكم كريستابس راتنيكس، بداعي التسلل، وسقوط القحطاني في فخ التسلل بفارق ملليمتر.

وتقدم الهلال بهدفين عن طريق ماركوس ليوناردو وأليكساندر ميتروفيتش في الدقيقتين 12 و37، قبل أن يقلص عبد الله آل سالم الفارق للخليج في الدقيقة 45، بعد متابعة الكرة من تصدي الحارس ياسين بونو، لركلة جزاء سددها كوستاس فورتونيس.

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ودخل الهلال مواجهة الخليج، متصدرًا لجدول دوري روشن، برصيد 28 نقطة من 10 مباريات، بينما يأتي الخليج في المركز السابع، برصيد 16 نقطة.