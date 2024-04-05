عين على الحكم | لعبة مثيرة للجدل .. الهويش ينقذ الأهلي أمام الوحدة "بدون فار"!

لقطة تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة الوحدة والأهلي..

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شهد الشوط الأول من مباراة الوحدة والأهلي، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل.

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الأهلي يحل ضيفًا على الوحدة - حاليًا -، باستاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي الدقيقة الـ30 من عمر الشوط الأول، أبعد عبدالباسط هندي، مدافع الفريق الأهلاوي، عرضية من نادي الوحدة بـ"يده"، من داخل منطقة الـ18.

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حكم الساحة محمد الهويش، تشاور كثيرًا مع مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار"؛ قبل أن يذهب لمشاهدة اللقطة بنفسه.

وتأكد الهويش بعد مشاهدته اللقطة بنفسه، من لمس الكرة في يد هندي؛ ولكنه على الرغم من ذلك، لم يحتسب "ركلة جزاء" للوحدة.

السبب في ذلك؛ هو أن الحكم يرى أن سعيد المولد، لاعب نادي الوحدة، اشترك في اللعبة - على الرغم من عدم لمسه الكرة -، حيث كان يتواجد في منطقة التسلل.

وبالتالي.. احتسب محمد الهويش بنفسه ودون الحاجة إلى رأي "فار"، حالة تسلل للنادي الأهلي، وعدم احتساب "ركلة جزاء" ضده.

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