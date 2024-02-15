عين على الحكم | كارثة .. "فار" يخدع الهلال في هدف سباهان أصفهان

لقطة تحكيمية مثيرة للجدل في القمة الآسيوية..

شهد الشوط الأول من مباراة الهلال السعودي وسباهان أصفهان الإيراني، في مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل.

الهلال يحل ضيفًا على سباهان - حاليًا -، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي؛ على أن يكون الإياب في العاصمة السعودية الرياض، يوم 22 فبراير الجاري.

سباهان سجل هدفًا في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول؛ بعد تمريرة طولية إلى المهاجم رامين رضائيان، الذي هز شباك الحارس المغربي ياسين بونو.

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نجوم الزعيم الهلالي طالبوا باحتساب تسلل في اللعبة؛ إلا أن الحكم أيّد الهدف، بعد العودة إلى مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار".

لكن.. الصورة التي تم اعتمادها لتأييد هدف الفريق الإيراني؛ أظهرت أن الكرة لم تخرج من قدم مدافع سباهان، عندما تم رسم الخطوط التي تثبت أن رضائيان في موقف قانوني سليم.

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وعن ذلك يقول أسطورة الهلال ومنتخب السعودية ياسر القحطاني، في الاستوديو التحليلي للمباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت": "كيف تحسب التسلل والكرة لم تخرج من قدم لاعب سباهان؟.. كارثة".