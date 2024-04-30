عين على الحكم | كلاسيكو الهلال والاتحاد يشتعل .. إلغاء هدفين وجنون حمدالله وطرد سافيتش

إثارة تحكيمية في كلاسيكو الاتحاد والهلال..

لا يُمكن أن يمر كلاسيكو بين الهلال والاتحاد، بدون إثارة تحكيمية، وهذه المرة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

الفائز من كلاسيكو الهلال والاتحاد، الذي يقام حاليًا على أرضية ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، سيواجه المتأهل من مباراة النصر والخليج، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبعد 8 دقائق من انطلاق المباراة.. سجل الاتحاد، هدفًا عن طريق النجم المغربي الكبير عبدالرزاق حمدالله؛ مستغلًا خطأ فادحًا من السنغالي خاليدو كوليبالي، قلب دفاع نادي الهلال.

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تقنية الفيديو "فار" تدخلت في اللعبة، وقامت باستدعاء حكم الساحة، الذي عاد وألغى الهدف؛ بداعي تواجد حمدالله في منطقة التسلل، حتى ولو كانت الكرة عائدة من قدم لاعب الهلال.

حكم الساحة اعتبر أن النجم المغربي استفاد من موقعه غير القانوني، لتسجيل الهدف الاتحادي في الشباك الهلالية؛ حيث كان يتواجد اللاعب في منطقة التسلل، عند تمرير الكرة من زميله فواز الصقور، قبل أن يرتكب كوليبالي "الخطأ الفادح".

هذا التفسير لم يقنع عبدالرزاق حمدالله، الذي دخل في نقاشٍ حاد مع الحكم، قبل أن يتم استئناف اللعب مرة أخرى، بشكل طبيعي.

إلغاء هدف الهلال وطرد سافيتش

الإثارة التحكيمية لم تتوقف عند لقطة حمدالله؛ حيث تدخلت تقنية الفيديو "فار"، في هدف النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح نادي الهلال، في الدقيقة 36.

الإعادت أثبتت تواجد ياسر الشهراني، ظهير أيسر الزعيم الهلالي، في منطقة التسلل، في بداية اللعبة التي سجل منها مالكوم، هدفه الملغي.

أما أهم القرارات؛ جاءت في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، عندما قرر الحكم، طرد النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الهلال.

سافيتش تدخل بقسوة على قدم أحمد الغامدي، جناح العميد الاتحادي؛ الأمر الذي دعا الحكم للعودة إلى شاشة "فار"؛ حيث وجد أن اللعبة تستحق إشهار الكارت الأحمر المباشر، في وجه اللاعب؛ بسبب استخدامه العنف الزائد.

وفي حال تأهل الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024؛ سيفتقد الفريق الأول لكرة القدم، لخدمات سافيتش رسميًا؛ بسبب الإيقاف.