عين على الحكم | الجاسم يرفض ركلة جزاء للبحرين .. ويصالح الأحمر بأخرى بعد 5 دقائق أمام عمان

جنون في نهائي كأس الخليج 26..

شهدت مباراة عمان والبحرين، في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل من قِبل الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم، خلال الشوط الثاني من اللقاء المُقام على ملعب جاسم الأحمد الدولي.

وفي الدقيقة 73، قام المدافع العماني محمد المسلمي، بوكز مهاجم البحرين محمد مرهون، داخل منطقة الجزاء، أثناء استقبال كرة من ركلة حرة، فيما قرر الحكم استئناف اللعب، دون احتساب ركلة جزاء، وسط تعجب لاعبي المنتخب البحريني.

وبعد 3 دقائق، تعرض محمد مرهون، لإعاقة جديدة من اللاعب جميل اليحمدي، داخل منطقة الجزاء، قبل أن يقرر الحكم القطري هذه المرة، احتساب ركلة جزاء، سجل منها مرهون هدف التعادل لبلاده.

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وتقدم عبد الرحمن المشيفري بهدف لصالح عمان في الدقيقة 17، فيما نجح المنتخب البحريني في قلب الطاولة بهدفين سريعين في الدقيقتين 78 و80، عن طريق ركلة جزاء محمد مرهون، وهدف ذاتي أحرزه محمد المسلمي بالخطأ في مرماه.

وتأهلت عمان إلى نهائي كأس الخليج، عقب الفوز على المنتخب السعودي في دور الأربعة، بنتيجة (2-1)، فيما صعد منتخب البحرين على حساب الكويت، صاحب الأرض، بنتيجة (1-0).