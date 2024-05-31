عين على الحكم | طرد نجم النصر .. وحقيقة حرمان الهلال من "ركلة جزاء" في نهائي الكأس

نهائي الكأس يشتعل..

في الدقيقة 45.. شهد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بين ناديي الهلال والنصر، لقطة تحكيمية جدلية؛ بطلها المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش.

الهلال يواجه نادي النصر - حاليًا -، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وشن ميتروفيتش في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، هجمة داخل منطقة الـ18 النصراوية؛ قبل أن يسقط على أرضية الملعب.

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وطالب المهاجم الصربي، بالحصول على ركلة جزاء؛ بحجة وجود عرقلة من النجم السعودي عبدالإله العمري، قلب دفاع نادي النصر؛ لكن الحكم أمر باستئناف اللعب، بشكل طبيعي.

ومن ناحيته.. كشف عمر المهنا، المحلل التحكيمي لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن حقيقة تعرض نادي الهلال لـ"الظلم"، في لقطة سقوط ميتروفيتش.

المهنا أكد على أن قرار الحكم صحيح، بعدم احتساب ركلة جزاء لنادي الهلال، في هذه اللعبة؛ حيث لم يرتكب العمري، أي خطأ ضد المهاجم الصربي.

وتواصلت الإثارة التحكيمية، في الشوط الثاني من النهائي أيضًا؛ وذلك بعد طرد الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

طرد أوسبينا؛ جاء بعد أن كشفت الإعادات التلفزيونية، تصديه لكرة البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح نادي الهلال، خارج منطقة الـ18، مستخدمًا يده.