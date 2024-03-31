عين على الحكم | حرم ريال مدريد من ركلتي جزاء ولأنشيلوتي الحق في الغضب!

إثارة كبيرة للجدل في مواجهة ريال مدريد أتلتيك بيلباو!

شهدت مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو ضمن لقاءات الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني عدة حالات تحكيمية جدلية.

حيث سقط جود بيلينجهام مع بداية الشوط الثاني بعد تدخل من مدافع أتلتيك بيلباو، لكن الحكم خافيير روخاس رفض احتساب أي شيء.

لاحقًا في الدقيقة الـ 60 من عمر المواجهة أسقط مدافع بيلباو نظيره رودريجيو داخل منطقة الجزاء بشكل مباشر دون منافسة على الكرة، ومن جديد رفض الحكم احتساب أي شيء.

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الحجة هذه المرة كانت أن رودريجو كان متسللًا، وذلك صحيح، لكن الفكرة أن الكرة عادت له من دفاع بيلباو وليس من زميله.

مرة أخرى سقط رودريجيو في الدقيقة الـ 64 بعدما اعترض مدافع بيلباو طريقه على حدود منطقة الجزاء لكن خارجه، ولم يحتسب الحكم أي شيء.

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جدير بالذكر أن قرارات الحكم أثارت المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بشكل واضح، حيث أظهر اعتراضات عديدة على خط الملعب.