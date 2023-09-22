عين على الحكم | "الدخان ورياض محرز" .. هل تعرض الأهلي لـ"الظلم" أمام النصر؟

لقطة تحكيمية جدلية في الشوط الأول من كلاسيكو النصر والأهلي

SHAHID

شهد الشوط الأول من كلاسيكو نادي النصر أمام نظيره الأهلي، على ملعب "الأول بارك"، مساء اليوم الجمعة، لقطات تحكيمية مثيرة للجدل.

اشترك الآن في شاهد واحصل على عرض اليوم الوطني فقط في المملكة العربية السعودية

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر يستضيف الأهلي "حاليًا"، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

واعترض نجوم الراقي بشدة، على هدف النصر الأول، الذي سجله الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الدقيقة الرابعة؛ دون الكشف عن السبب الحقيقي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وفي هذا السياق.. زعمت صحيفة "الرياضية"، أن سبب اعتراض نجوم الأهلي؛ يعود إلى الدخان الكثيف في الملعب، أثناء تسجيل هدف رونالدو.

وعن ذلك يقول المحلل التحكيمي قاسم شعبان للصحيفة: "الحكم هو صاحب القرار، في إيقاف اللعب أو استمراره، في حالات الدخان الكثيف أو الضباب".

وأضاف شعبان: "هدف النصر الأول سليم، طالما أن حكم الكلاسيكو، لم يوقف اللعب، قبل الحالة".

ومن ناحيته.. أشار الإعلامي الرياضي وليد سعيد، إلى أن سبب اعتراض نجوم الأهلي، في لقطة الهدف الأول للنصر؛ هو وجود خطأ ضد الساحر الجزائري رياض محرز، في بداية اللعبة.

ونشر سعيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مقطع فيديو للعبة؛ معلقًا عليه بالقول: "اعتراض صريح من مدافع النصر، على رياض محرز".

المثير في الأمر.. أن اعتراض الأهلي، تجدد في هدف النصر الثالث؛ حيث طالبوا بالحصول على خطأ على السنغالي ساديو ماني، في بداية اللعبة التي سجل منها البرازيلي أندرسون تاليسكا.

جدير بالذكر أن الشوط الأول من كلاسيكو المملكة الكبير، انتهى بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بثلاثة أهداف مقابل واحد، على الأهلي.

SHAHID