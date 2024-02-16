عين على الحكم | "الأهلي تعرض للظلم أمام الأخدود" .. وحقيقة تمثيلية رياض محرز

حالات تحكيمية مثيرة للجدل..

SHAHID

شهدت مباراة الفريق الأول لكر القدم بالنادي الأهلي أمام الأخدود، مساء اليوم الجمعة، العديد من اللقطات التحكيمية التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي.

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الأهلي سقط بهدفين مقابل ثلاثة، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي هذا السياق.. كشف المحلل التحكيمي نواف شكر الله، عن تعرض النادي الأهلي لـ"الظلم"، في لقطة إصابة نجمه الإسباني جابري فيجا.

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شكر الله أوضح في تصريحات لشبكة قنوات "SSC"، أن الحكم تجاهل "طرد" عيد المولد، متوسط ميدان نادي الأخدود؛ بعد تدخله العنيف على فيجا، والذي تسبب في عدم قدرته على إكمال المباراة.

وأضاف المحلل التحكيمي: "في مثل هذه التدخلات؛ قد يتعرض اللاعب لـ(الكسر).. كن يجب على غرفة الفيديو (فار) أن تستدعي حكم الساحة؛ ليشاهد اللقطة".

وأكد على أن طرد المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، نجم النادي الأهلي، في اللحظات الأخيرة من المباراة "صحيح"؛ حيث تدخل اللاعب بـ"شكل متهور" على المنافس؛ لذلك استحق الحصول على الإنذار الثاني ثم الإبعاد نهائيًا.

وعن اللعبة الأكثر جدلية، والتي تحصل فيها الساحر الجزائري رياض محرز، على ركلة جزاء لمصلحة النادي الأهلي، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول؛ قال شكر الله: "قرار صحيح".

وأشار نواف شكر الله، إلى أن هناك تلامس بسيط على فخذ محرز من لاعب الأخدود؛ وهو في القانون يصنف "إهمالًا"، لذلك فإن ركلة الجزاء صحيحة؛ رغم السخرية من الساحر الجزائري، ووصفه بـ"الممثل" من الجماهير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

SHAHID