عين على الحكم | الكرة حائرة بين أيدي سعيود وكادش .. الجريس يثير غضب جماهير الاتحاد!

حكم مباراة الاتحاد والرائد يثير الجدل...

أثار سامي الجريس، حكم مباراة الاتحاد والرائد، في دوري روشن السعودي، الجدل، وتسبب في حالة غضب لدى جمهور العميد، بعد احتساب هدف للضيوف في مطلع الشوط الثاني.

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واستضاف الاتحاد، نظيره الرائد مساء اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، في اللقاء الذي حسمه العميد لصالحه بالفوز (4-1).

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وكان الاتحاد، قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد، ومع مرور أقل من ربع ساعة، من بداية الشوط الثاني، قلص نايف هزازي الفارق، بهدف أثار الجدل.

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في الدقيقة 58 استلم أمير سعيود، الكرة على الجانب الأيمن للملعب وراوغ الدفاع ثم أرسل عرضية أرضية، قابلها هزازي بتسديدة في الشباك، وأبدى جمهور الاتحاد، غضبهم بعد احتساب الهدف لمطالبتهم بوجود لمسة يد، على النجم الجزائري قبل إرسال العرضية.

يذكر أن الفوز رفع رصيد العميد إلى النقطة 40 محتلًا وصافة الترتيب متأخرًا بفارق الأهداف عن الهلال، فيما تجمد الفتح عند 12 نقطة في المركز الـ17 وقبل الأخير.