"عيب يا محمد" .. إعلامي يُحرج الدعيع بسبب تغريدة عن الهلال!

شاهد كيف تعرض أسطورة الهلال للإحرا

SHAHID

تعرض محمد الدعيع أسطورة نادي الهلال لموقف محرج، وذلك بعد احتفاله بتتويج الزعيم ببطولة دوري روشن السعودي، بطريقة استفزت البعض.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأقام نادي الهلال احتفالًا مساء الجمعة الماضي، على ملعب المملكة أرينا، بمناسبة التتويج بلقب الدوري.

وكتب الدعيع عبر حسابه: "صاحوا .. صاحوا، ادعس يا زعيم يا كبير آسيا، شكرًا ملحن عزوف"، وذلك مصاحبًا فيديو يظهر فيه لاعبي الفريق الأزرق يحتفلون باللقب.

ورد الإعلامي مبارك الشهري على تغريدة الدعيع قائلًا: "صاحو وادعس، قلتها سابقًا عن إعلامهم أنه إعلام يرى أن قمة أفراحهم هي الإساءة للمنافسين، والآن انضم لهم لاعبيهم المعتزلين".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأضاف: "عيب يا محمد خدمت منتخب بلدك والكثير اعتبرك رمز، ما تطرحه مؤخرًا معيب لنا كوننا منحنا رمزية للاعب لا يحترم تاريخه ولا يعرف تبعات ما يكتب".

SHAHID