عوض خميس يُحدد ناديه الجديد بعد المنافسة على الدوري مع النصر

ينتهي عقد عوض خميس مع النصر نهاية الموسم الجاري 2019\2020

قرر اللاعب السعودي عوض خميس لاعب فريق النصر لكرة القدم، التريث في اتخاذ قراره الجديد بشأن النادي الذي سيلعب له الفترة المُقبلة.

وينتهي عقد عوض خميس مع النصر نهاية الموسم الجاري 2019\2020، ويحق له التوقيع مجانًا لأي فريق.

وتجاهلت إدارة العالمي تجديد عقد اللاعب مع الفريق للفترة المُقبلة، بعد العودة للرأي الفني للمدرب البرتغالي روي فيتوريا.

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وأضافت التقارير أن خميس لا يرغب في الاستعجال باتخاذ قراره سواء التجديد لناديه أو الانتقال إلى غيره، حتى يستمر مع فريقه بعودة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرغب نادي النصر في الحفاظ على اللقب رغم أنه خلف الهلال بفارق ست نقاط "51 نقطة مقابل 46 نقطة"، فضلا أنه بلغ نصف كأس خادم الحرمين الشريفين وقد يكون طرفا في النهائي إذا تجاوز خصمه الأهلي.

وكيل اللاعب أكد تواجد 4 عروض جدية من أندية الشباب، الرائد، الاتحاد، والفيصلي"، ولكنه لم يحسم موقفه.

وقال جراح الظفيري وكيل اللاعب لصحيفة "ألاقتصادية" : "أوضاع الأندية المالية بسبب جائحة فيروس كورونا ليست جيدة، قد تتغير الأرقام للأفضل في حال عادت الحياة الطبيعية، لذلك لا نريد الاستعجال.