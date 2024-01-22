عوضه بيتي مارتينيز في أمريكا .. الشباب يضم جناح نيوكاسل في صفقة غريبة

الشباب يقترب من صفقة قوية

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ينشط نادي الشباب السعودي في سوق الانتقالات الشتوي، حيث فسخ عقد نجمه وقائده إيفر بانيجا بالتراضي وبات قريبًا جدًا من التعاقد مع مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد وقد بات أيضًا على أعتاب ضم نجم نيوكاسل الإنجليزي.

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الصحفي بن جاكوبس أفاد أن الناديين توصلا لاتفاق بالفعل حول انتقال ميجيل ألميرون من الفريق الإنجليزي لنظيره السعودي خلال يناير الجاري، مشيرًا إلى أن اللاعب الباراجواياني مرحب بالفكرة لكن الصفقة لم تُحسم بعد.

الصفقة تبدو مفاجئة وغريبة نظرًا لأهمية ألميرون في نيوكاسل خاصة في ظل الإصابات العديدة التي تضرب الفريق وتُبعد أبرز نجومه، وقد لعب صاحب الـ29 عامًا 31 مباراة مع ناديه في جميع بطولات الموسم الجاري سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.

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يُشار إلى أن ألميرون كان قد انضم إلى نيوكاسل في يناير 2019 قادمًا من أتالانتا الأمريكي مقابل 24 مليون يورو، وقد عوضه في فريقه الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب النصر السابق، حيث ضمه أتالانتا قبل أيام من تخليه عن ألميرون.

ألميرون لعب 50 مباراة مع باراجواي سجل خلالها 7 أهداف.

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