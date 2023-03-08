"عودوا إلى المطبخ" .. روبرت ليفاندوفسكي يعرض الرسائل العنصرية لسيدات برشلونة

ليفاندوفسكي يدعم لاعبات برشلونة في اليوم العالمي للمرأة

استعرض مهاجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي، بعض الرسائل التي توجه للاعبات فريق السيدات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويحتل فريق برشلونة للسيدات، المركز الأول حاليًا، بالدوري الإسباني، بفارق 5 نقاط عن نظيره ريال مدريد دون تحقيق أي خسارة.

وفي حملة توعية للمساواة بين الرجل والمرأة، يقدمها برشلونة تحت شعار "المساواة في ألواننا"، ظهر ليفاندوفسكي، في فيديو على حسابات النادي الرسمية، وهو يقرأ مئات الرسائل الكراهية للاعبات البلوجرانا.

وقال هداف برشلونة، عبر الفيديو تعليقًا على إظهار الكراهية للاعبات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي:" هذه التعليقات يصعب قراءتها وسماعها حتى بالنسبة لي".

وانضمت له في الفيديو لاعبة برشلونة ماريا بيلا ليون، وتحدثت عما تعانيه هي وزميلاتها بالفريق يوميًا، قائلة:" ما هي الحاجة إلى نشر هذه الرسائل؟ إذا لم تعجبك اللعبة، فلا تشاهدها، لكنني لا أفهم لماذا يتعين عليك باستمرار نشر هذه الأنواع من التعليقات".

وأضافت:" علينا مواجهة ذلك الأمر يوميًا، على شبكات التواصل الاجتماعي".

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