"عودتي لكرة القدم قريبة" .. جيرارد بيكيه يعلن عن مفاجأة سارة لجماهيره

لم يتحمل الابتعاد أكثر من عام وشهرين تقريبًا منذ اعتزاله!

أعلن جيرارد بيكيه؛ نجم برشلونة الإسباني السابق، عن مفاجأة سارة لجماهيره، إذ يتهيأ للعودة من جديد لعالم كرة القدم.

الإسباني كان قد أعلن اعتزاله اللعب نهائيًا في نوفمبر 2022، لكنه لم يتحمل البعد كثيرًا عن معشوقته، ليقرر العودة قبل مرور عامين على تعليق حذائه.

بيكيه أوضح عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أنه يعود لعالم كرة القدم لكن بزي المدرب وليس اللاعب إلا أنه لم يكشف عن الكثير من التفاصيل حول خطوته المقبلة.

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وكتب نجم البرسا السابق: "عام جديد قد بدأ، وبعد تفكير كثير قررت العودة لكرة القدم، التي افتقدها كثيرًا، وهذه المرة لن أكون لاعبًا، إنما مدرب، سأشارككم المزيد من التفاصيل في نهاية الأسبوع".

يذكر أن بيكيه اكتفى خلال الفترة الماضية بالارتباط بكرة القدم عبر ناديه أندورا الإسباني، الذي استحوذ عليه عام 2018 بينما كان لا يزال لاعبًا، والذي ينشط حاليًا في دوري الدرجة الثانية.