رغم عودته للتدريبات .. كريستيانو رونالدو يقلق لويس كاسترو قبل ديربي النصر والهلال

صدمة قد تقلق مدرب النصر لويس كاسترو..

على الرغم من مشاركته في التدريبات؛ إلا أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، يبدو أنه لا يزال غير جاهز طبيًا.

رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، شارك في تدريبات النصر الجماعية بـ"الكامل"، مساء يوم الإثنين؛ وسط تأكيدات من الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، على أنه أصبح جاهزًا للعودة إلى المباريات.

لكن.. صحيفة "الرياضية" كشفت اليوم الثلاثاء، عن أن الأسطورة البرتغالية، لن يشارك إلا في "دقائق معدودة" بديربي النصر والهلال، مساء يوم الخميس القادم، في المباراة الأخيرة ببطولة كأس "موسم الرياض" الودية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة أوضحت أن رونالدو، لا يزال غير جاهز طبيًا، بعد الإصابة التي عانى منها مؤخرًا؛ وغير معروف - حتى الآن -، هل سيبدأ أساسيًا ومن ثم يتم استبداله، أم يشارك كبديل لبعض الدقائق.

وعلى جانب آخر.. أعلنت الصحيفة، جاهزية الثنائي علي البليهي وسالم الدوسري، للمشاركة مع نادي الهلال أمام النصر؛ بعد انتهاء مشواريهما مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في بطولة كأس أمم آسيا.

جدير بالذكر أن النصر، يحتاج إلى التعادل أو الفوز؛ للتتويج بلقب بطولة كأس "موسم الرياض" الودية، بينما يلعب الهلال على احتمال واحد فقط؛ وهو الانتصار.