رغم عودته للتدريبات .. جاياردو يبعد كريم بنزيما عن مباراة الاتحاد والأخدود لهذا السبب!

كريم بنزيما خارج مباراة الاتحاد والأخدود..

SHAHID

حسم الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، مصير المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، من مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الأخدود.

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الاتحاد يلتقي الأخدود، مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ووفقًا للإعلامي الرياضي ماجد هود، مساء اليوم الخميس، استبعد جاياردو، مهاجمه الفرنسي البالغ من العمر 36 سنة، من قائمة مباراة الأخدود المرتقبة.

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هود أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن المدرب الأرجنتيني، فضل إعطاء كريم بنزيما، وقتًا أطول للجاهزية، قبل كلاسيكو المملكة الكبير أمام الهلال.

ويستضيف الاتحاد، يوم 12 مارس الجاري، الفريق الهلالي، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا؛ حيث كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الزعيم (2-0).

جدير بالذكر أن بنزيما، عاد إلى التدريبات الجماعية للفريق الاتحادي، مساء أمس الأربعاء، بعد فترة من الغياب؛ بسبب الإصابة.

SHAHID