عودة ميسي لبرشلونة؟ ليفاندوفسكي: ليونيل الأفضل في العالم وأحلم باللعب معه

ليفاندوفسكي يتحدث عن أسباب فشل برشلونة في التأهل بدوري الأبطال

تحدث روبرت ليفاندوفسكي عن فشل برشلونة في التأهل بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كما شارك رأيه أيضًا في عودة ليونيل ميسي للبلوجرانا وكشف عن المرشح الأبرز للحصول على لقب كأس العالم.

وعن الخروج من الأبطال، تحدث النجم البولندي مع صحيفة "ماركا" الإسبانية وقال: "كنت أعلم أنه في موسمي الأول مع برشلونة، لن نفوز بكل شيء. لا يزال هذا الفريق قيد إعادة البناء ويحتاج إلى وقت، وهذا جزء من العملية. يجب أن نلعب الدور القادم من دوري الأبطال، لكننا تعلمنا الكثير، خاصةً لأن لدينا الكثير من اللاعبين الشباب".

وواصل: "لقد ارتكبنا بعض الأخطاء، وعلى هذا المستوى، يجب أن تكون دائمًا جاهزًا. لا يهم كيف تفعل ذلك، فأنت بحاجة إلى تعلم كيفية الفوز. ليس مدى جودة اللعب أو مدى سوء أدائك لأنه في نهاية اليوم، تكون النقاط الثلاث هي الأهم".

وعن المرشح الأول للحصول على المونديال، أضاف: "أعتقد أن الأرجنتين مع ميسي من المرشحين للفوز بكأس العالم. لم يخسروا في 30 مباراة. إنهم يلعبون بشكل جيد ويمكنك أن ترى أنهم فريق جيد حقًا. لديهم خطة يتبعونها كمجموعة".

وعن عودة ميسي لبرشلونة اختتم: "ميسي رائع للغاية مع التمريرات الأمامية للمهاجم، إذا كنت تفكر في ليونيل فسوف تعرف أنه دائمًا على صلة رائعة بالمهاجمين فهو يعرف كيف يضع الكرة في منطقة الجزاء وبين الخطوط، هو الأفضل في العالم في ذلك. لا أعلم ما الذي سيحدث، لكن أي مهاجم يحلم باللعب مع ليونيل".