عودة ميسي لبرشلونة؟ جلسة في كتالونيا بين أخيه وشقيق تشافي!

هل يعود ميسي إلى برشلونة؟

لم يخف برشلونة رغبته في إعادة التعاقد مع ليونيل ميسي الصيف المقبل، حيث يسعى لإعطاء الأرجنتيني الوداع الذي لم يسبق له مثيل، ويبدو أن قصة عودة البرغوث باتت من ضمن أولويات البلوجرانا.

وكان ميسي قد غادر في بداية موسم 2021-2022، بعد أزمة كبيرة مالية تعرض لها برشلونة حرمته من تمديد تعاقد ليونيل ليذهب في النهاية إلى باريس سان جيرمان.

لكن يبدو أن محاولات برشلونة في تحقيق "العملية ميسي" في تطور، حيث كشف الصحفي الكتالوني جوان فونتيس، عن جلسة جمعت أحد أفراد أسرة ليونيل بجوار شقيق تشافي ومسؤول هام في برشلونة، حدثت في حي "جراسيا" بكتالونيا وبالتحديد في مطعم "Botafumeiro".

حيث تواجد في الجلسة أليكس هيرنانديز شقيق تشافي، والآخر رودريجو ميسي شقيق ليونيل، والثالث فرناندو سولاناس، وهو خبير في العقود وإدارة العلامات التجارية لدى البلوجرانا.

ولا يعني الاجتماع أن هناك خطورة رسمية سوف تحدث في قادم الأيام، لكنه يعني أن هناك حديث يدور بين العديد من الأطراف لتحقيق عودة الأسطورة الأرجنتينية إلى برشلونة.