عودة معقدة .. عام جديد دون "كأس سانتياجو برنابيو" في ريال مدريد؟

ضغط المباريات يسبب أزمة لريال مدريد

مع انتهاء أعمال تجديد ملعب سانتياجو برنابيو، يضع ريال مدريد نصب عينيه مهمة جديدة، وهي إعادة إحياء بطولته الودية لافتتاح الموسم الجديد.

"كأس سانتياجو برنابيو" هي بطولة ودية تأتي كتكريم سنوي للرئيس الأسطوري للنادي بين عامي 1943 و 1978. ولم تقم البطولة منذ عام 2018 بسبب جائحة كورونا وأعمال تجديد الملعب.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ النادي يرغب في إعادة إحياء البطولة، لكنه يدرك صعوبة ذلك بسبب جدول المباريات المزدحم بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة.

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ويخوض ريال مدريد كأس السوبر الأوروبي ضد أتالانتا في 14 أغسطس في وارسو، ثم يشارك في جولة استعدادية في الولايات المتحدة تضم ثلاث مباريات ضد ميلان وبرشلونة وتشيلسي.

بعد الجولة، يبدأ ريال مدريد رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني، مع العلم أن 18 لاعبًا في الفريق سيغيبون عن الجولة الأمريكية بسبب مشاركتهم في بطولتي كوبا أمريكا ويورو 2024.

وعلى الرغم من صعوبة تنظيم البطولة، يبحث ريال مدريد عن جميع الخيارات الممكنة لإحياء هذا التقليد العريق، إذ يود تنظيمها بالنظام الذي أقيمت عليه في 2002 بنظام الدورة الرباعية.