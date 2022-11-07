عودة مبكرة .. برشلونة يكافئ أراوخو بكأس العالم!

النادي الكتالوني يريد أن يساعد لاعبه على المشاركة في كأس العالم بعد قرار الأخير بالخضوع للجراحة.

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة قد وافق على سفر اللاعب الأوروجوياني رونالد أراوخو إلى قطر للتواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم الذي يبدأ بعد أيام.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي جيرارد روميرو الذي اكتسب مصداقية كبيرة في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة بين جماهير النادي الكتالوني.

وأوضح روميرو أن النادي الكتالوني سيقوم بارسال معد بدني وطبيب مع اللاعب إلى قطر من أجل مراقبة حالته عن كثب.

وكان أراوخو قد تعرض لإصابة قوية ضد إيران في مباراة ودية مع منتخب بلاده، وكان أمامه خيار العلاج والخضوع لجراحة والمخاطرة بالمشاركة في كأس العالم، لكن اللاعب آخر الأخير للتأكد من عودته لحالته دون مشاكل مثلما حدث من قبل مع صامويل أومتيتي.

جدير بالذكر أن منتخب أوروجواي يخوض مباريات كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة رفقة كل من كوريا الجنوبية والبرتغال وغانا.