عودة ماتيوس بيريرا للهلال .. قرار حاسم من فهد بن نافل قبل نهاية رئاسته

رسالة من فهد بن نافل إلى جميع نجوم الهلال المعارين

يبدو أن فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، اتخذ قرارًا حاسمًا ضمن خطة إعداد الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل نهاية فترة ولايته، في شهر يونيو القادم.

الهلال عانى من تذبذب كبير في النتائج خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023؛ حيث اكتفى بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، فقط.

ووفقًا للإعلامي الرياضي بندر الرزيحان، وجّه مجلس إدارة بن نافل، خطابًا لجميع نجوم نادي الهلال "المعارين"؛ للعودة إلى الفريق الأول لكرة القدم، من جديد.

وكشف الرزيحان في تصريحات لبرنامج "خط التماس"، عن أن رئيس الزعيم الهلالي، قرر انضمام جميع اللاعبين المعارين، إلى معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد، على أن يحدد المدير الفني الجديد الذي سيتم التعاقد معه، مستقبلهم.

جدير بالذكر أن النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا؛ يأتي على رأس الأسماء الهلالية المعارة، وقيل إن الإدارة تعمل على التخلص منه؛ حيث انتقل في الشتاء الماضي إلى نادي الوحدة الإماراتي، ولمدة 6 أشهر فقط.